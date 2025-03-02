Одиннадцать шайб отделяют нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина от титула лучшего снайпера всех времен Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отметился голом в матче первенства против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Овечкин ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Ему осталось всего десять шайб для того, чтобы сравняться с легендарным канадцем, на счету у которого 894 гола в 1487 матчах.