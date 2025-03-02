Пророссийский кандидат победил на выборах президента Абхазии

Бадра Гунба заявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Абхазии. По предварительной информации, он набрал 61,77% голосов.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа. <...> Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — приводит ТАСС заявление Гунбы.

По предварительным данным, Гунба набирает 61,77% голосов. Его конкурент, лидер оппозиции Адгур Ардзинба получил 38,23%. Явка составила более 70%, проголосовали около 100 тысяч человек, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

По словам экспертов, Россия ранее конкретно обозначила, с кем из кандидатов она готова работать. Накануне выборов Гунба встречался с замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Затем он приезжал в Москву, где его приняли высокопоставленные лица.

Гунба ранее занимал пост вице-президента Абхазии. Выборы президента республики назначили после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно ушел в отставку.