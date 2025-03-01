Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

Организаторы антипремии «Золотая малина» подвели итоги церемонии 2025 года, итоги обнародованы на официальном сайте мероприятия.

Всего на церемонии было представлено десять номинаций. Больше всего «наград» собрала лента «Мадам Паутина»: она победила в категориях «Худший фильм», «Худший сценарий», а также «Худшая актриса», где была отмечена Дакота Джонсон.

По две статуэтки «Золотой малины» получили «Джокер 2: безумие на двоих» (за «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и за «Худший актерский тандем») и «Мегалополис» («Худшая роль второго плана», «Худший режиссер»).

Режиссер «Мегалополиса», легендарный Форд Коппола, написал на своих страницах в соцсетях, что рад принять награду антипремии. По его словам, он выбирает «не следовать жалким правилам, установленным индустрией, которая боится риска».