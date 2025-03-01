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Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы антипремии «Золотая малина» подвели итоги церемонии 2025 года, итоги обнародованы на официальном сайте мероприятия.

Всего на церемонии было представлено десять номинаций. Больше всего «наград» собрала лента «Мадам Паутина»: она победила в категориях «Худший фильм», «Худший сценарий», а также «Худшая актриса», где была отмечена Дакота Джонсон.

По две статуэтки «Золотой малины» получили «Джокер 2: безумие на двоих» (за «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и за «Худший актерский тандем») и «Мегалополис» («Худшая роль второго плана», «Худший режиссер»).

Режиссер «Мегалополиса», легендарный Форд Коппола, написал на своих страницах в соцсетях, что рад принять награду антипремии. По его словам, он выбирает «не следовать жалким правилам, установленным индустрией, которая боится риска».

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