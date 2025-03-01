Украина атаковала «Турецкий поток»

ВСУ атаковали станцию, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило российское Минобороны в официальном телеграм-канале. Инцидент произошел в ночь на 28 февраля.

«Киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор», — отмечается в сообщении.

Станция в Краснодарском крае обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», уточнило ведомство. Российские подразделения ПВО сбили все три беспилотника на безопасном расстоянии от компрессорной станции, сейчас она работает в штатном режиме.

Атака была зафиксирована на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. До этого станцию «Русская» ВСУ пытались вывести из строя 11 января, тогда ее атаковали девять дронов, все они были уничтожены.

В настоящее время «Турецкий поток» остался единственным путем доставки российского газа в Европу. Транзит российского газа через Украину прекратился 1 января 2025 года после завершения действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом».