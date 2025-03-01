Центробанк рассмотрит изменение ключевой ставки

Центробанк России на заседании совета директоров в марте может рассмотреть одновременно повышение и снижение ключевой ставки, сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов.

«Не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки», — цитирует Тремасова «Интерфакс».

Совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Следующее заседание по этому вопросу состоится 21 марта.

По словам Тремасова, на мартовском заседании регулятор может рассмотреть вариант увеличения ставки из-за высокой инфляции в России. Однако есть еще один фактор — замедление кредитования в стране, который также требует коррекции.