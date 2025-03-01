Вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема абитуриентов в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры вступили в законную силу с 1 марта 2025 года. Документ ранее был утвержден Минобрнауки.

«Совершенствование правил поступления в вузы — неотъемлемая часть комплексной работы по совершенствованию всей системы высшего образования», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью РИА Новости.

По его словам, для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Высшая школа будет готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики.

В частности, для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования — с 20 июня, и окончания — 1 сентября на бюджет, и 30 сентября — при приеме на контракт и на дополнительный набор.

У абитуриентов, поступающих по целевому направлению, теперь есть возможность получить за индивидуальные достижения не десять баллов, а 15 за участие в профориентационных мероприятиях.

Зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление, которое можно будет подать на «Госуслугах» в один вуз на выбранную специальность.

Кроме того, подать документы для поступления на программы магистратуры можно будет через портал «Госуслуг». Принимать документы на учебные программы смогут только заведения, имеющие специальные лицензии.