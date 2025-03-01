Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам

Форвард Артем Дзюба повторил исторический рекорд Александра Кержакова по голам среди российских футболистов. Нападающий тольяттинского «Акрона» забил мяч в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород».

Этот гол стал для него 233-м в карьере, столько же в активе Кержакова. Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Дзюбе 36 лет, он является лучшим бомбардиром в истории РПЛ — на его счету 164 гола. За «Акрон» Дзюба выступает с сентября 2024 года.

В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Он также играл за московский «Спартак», «Локомотив», «Ростов», тульский «Арсенал».