Заработал самозапрет на выдачу кредитов

Самозапрет на выдачу кредитов стал доступен россиянам, соответствующий закон заработал с 1 марта 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для такого запрета гражданин должен подать заявление через портал «Госуслуг» или в МФЦ. Потребуется указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления.

Снять самозапрет на выдачу кредитов можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Запрет снимается на следующий день после обновления данных в реестре, что исключает возможность мгновенной отмены под давлением мошенников.

Самозапрет распространяется на потребительские кредиты, в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи несмотря на отсутствие денежных средств — так называемые овердрафты, а также договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

Однако самозапрет нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты и поручительства.