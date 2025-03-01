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Участница конкурса по поеданию блинов погибла в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Красноярского края погибла во время конкурса по поеданию блинов, который проводился по случаю Масленицы.

Инцидент произошел в селе Березовское Курагинского района, пишет «Комсомольская правда в Красноярске» со ссылкой на источник. Во время проведения конкурса она подавилась блинами и задохнулась.

Очевидцы уточнили, что в ходе конкурса она быстро запихивала еду себе в рот и в какой-то момент стала задыхаться. Находящиеся рядом с женщиной люди не смогли оказать ей экстренную помощь.

Организаторы конкурса вызвали медиков, бригада врачей скорой помощи прибыла из районного центра примерно через полчаса, однако к этому времени женщина уже была мертва.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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