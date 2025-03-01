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Роскомнадзор подтвердил недоступность YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, подтвердил недоступность видеохостинга YouTube в России, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка прошла на фоне информации в СМИ о том, что у пользователей некоторых интернет-провайдеров YouTube заработал без замедления без использования VPN. Специалисты уточнили, что сервис в России по-прежнему недоступен.

Согласно данным Google, в России с 28 февраля по 1 марта действительно наблюдалось увеличение трафика видеоплатформы, однако оно оказалось небольшим. По статистике, по сравнению с показателями на июль 2024 года трафик видеохостинга упал примерно на 80%.

С начала августа 2024 года работа видеохостинга YouTube в сетях провайдеров связи РФ практически остановилась. После этого сервис практически перестал работать не только на фиксированных сетях, но и на мобильном интернете.

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