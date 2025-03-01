Продажа энергетиков несовершеннолетним с 1 марта 2025 года запрещена по всей России. Ограничение установлено федеральным законом «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков».

Согласно документу, теперь продавцы при продаже энергетиков вправе потребовать предъявить документы как при продаже алкоголя, а реализация безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 миллилитров запрещена.

Кроме того, продажу энергетиков запретят в зданиях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Допускается введение ограничении по времени и местам продажи таких напитков.

За продажу энергетиков несовершеннолетним грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей для физических лиц; для должностных — до 300 тысяч рублей; для юридических — до 600 тысяч рублей.

Ограничение касается любых напитков, которые содержат тонизирующее вещество «в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта», однако законодатели сделали исключение для чая, кофе и других напитков на их основе.