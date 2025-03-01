США прекратят кибероперации против России

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России.

При этом пока неясно, касается ли распоряжение разведки и анализа данных, отмечает портал Record со ссылкой на источники. Значительная часть этих сведений затем передается Украине, в итоге она может лишиться ценного источника информации.

По данным источников Record, распоряжение главы Пентагона не затрагивает Агентство по национальной безопасности и работы по сбору разведданных в отношении России, эта работа будет продолжена.

Хегсет дал свое поручение на прошлой неделе. Тогда в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и России, на которой стороны договорились начать работу над устранением «раздражителей» в двусторонних отношениях.