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Ученые впервые увидели квантовую бабочку. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Физики Принстонского университета впервые экспериментально зафиксировали квантовый фрактал — так называемую «бабочку Хофштадтера».

Сложный узор был образован энергиями электронов в особом классе квантовых материалов, а его существование предсказали еще 50 лет назад, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature.

Фракталы — самоподобные структуры, которые повторяются на разных масштабах. Они повсюду встречаются в природе — например, в снежинках, папоротниках или береговых линиях. Однако в квантовой физике подобные структуры встречаются крайне редко.

Квантовая бабочка
Квантовая бабочка
Фото: © Yazdani group

В 1976 году физик Дуглас Хофштадтер предсказал, что электроны, движущиеся в двумерных кристаллах под воздействием сильного магнитного поля, должны образовывать фрактальный спектр энергии, похожий на узор крыльев бабочки.

«Бабочка Хофштадтера» — один из немногих известных примеров фрактала, возникающего в квантовом мире. Он случайно получился, когда ученые сложили два слоя графена под определенным углом, создав особый узор.

Для наблюдения исследователи использовали сканирующий туннельный микроскоп, способный измерять энергию отдельных электронов. Отмечается, что у открытия нет практических приложений, однако «квантовая бабочка» позволит изучать топологические состояния материи.

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