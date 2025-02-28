НАВЕРХ

Умер легендарный шахматист Борис Спасский

Источник:
Sibnet.ru
229 1

Умер Борис Спасский, легендарный гроссмейстер и десятый чемпион мира по шахматам, сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Ему было 88 лет.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — процитировал Филатова ТАСС.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди юношей в 1955 году, сразу после этого он получил звание международного гроссмейстера. Спортсмен выигрывал чемпионат СССР в 1961 и 1973 годах.

В 1969 году Спасский стал чемпионом мира, обыграв другого советского шахматиста, Тиграна Петросяна. В 1973 году Спасский, защищая чемпионский титул, проиграл американскому шахматисту Роберту Фишеру в так называемом «матче века».

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, однако сохранил советское гражданство и право выступать на турнирах под флагом СССР. В Россию шахматист вернулся в 2012 году, после чего получил российский паспорт.

Еще по теме
Мирра Андреева стала чемпионкой в Дубае
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира
Медведева удивило мягкое наказание первой ракетки мира
Первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Роман Ротенберг
Ротенберг принес будильник на пресс‑конференцию после матча
26.01.2025 17:00
Даниил Медведев
Медведев заплатит $76 тыс. за истерику в Австралии
19.01.2025 12:04
Евро
Россия выплатила WADA более €1 млн задолженности
10.01.2025 09:44
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
39
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
34
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
28
Трамп продлил санкции против России
27
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности
20
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле