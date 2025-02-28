Умер легендарный шахматист Борис Спасский

Умер Борис Спасский, легендарный гроссмейстер и десятый чемпион мира по шахматам, сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Ему было 88 лет.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны», — процитировал Филатова ТАСС.

Борис Спасский завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди юношей в 1955 году, сразу после этого он получил звание международного гроссмейстера. Спортсмен выигрывал чемпионат СССР в 1961 и 1973 годах.

В 1969 году Спасский стал чемпионом мира, обыграв другого советского шахматиста, Тиграна Петросяна. В 1973 году Спасский, защищая чемпионский титул, проиграл американскому шахматисту Роберту Фишеру в так называемом «матче века».

В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, однако сохранил советское гражданство и право выступать на турнирах под флагом СССР. В Россию шахматист вернулся в 2012 году, после чего получил российский паспорт.