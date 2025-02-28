Citibank ошибочно перевел клиенту десятилетний бюджет США

Американский Citibank ошибочно перевел клиенту 81 триллион долларов вместе 280 долларов, следует из внутренних документов кредитной организации, доступ к которым получили журналисты.

Операцию на такую астрономическую сумму одобрили сразу два сотрудника — работник отдела платежей и человек, ответственный за проверку транзакций перед их обработкой, пишет издание Financial Times, ознакомившееся с соответствующими документами.

Перевод был проведен еще в апреле 2024 года. Ошибку выявил третий сотрудник только спустя полтора часа после проведения транзакции — он обнаружил проблему, просмотрев данные об остатках средств на счетах самого банка.

Через несколько часов перевод был отменен, следует из внутреннего отчета. Банк немедленно уведомил о произошедшем Федеральную резервную систему США и другие регулирующие органы.

Citibank принадлежит корпорации Citigroup, которая является одним из крупнейших финансовых учреждений США. Однако даже стоимость всех активов корпорации составила всего несколько процентов от объема перевода — на конец 2024 года она оценивалась в 2,4 триллиона долларов.

Американский бюджет на 2025 финансовый год составляет чуть больше 7 триллионов долларов. Таким образом, ошибочный перевод превысил десятилетний бюджет Соединенных Штатов.