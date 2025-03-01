Великий пост в 2025 году: меню на каждый день

Самый строгий Великий пост предписывает ограничения в еде и развлечениях на целых семь недель. Что можно и нельзя есть — в календаре питания на каждый день поста в 2025 году.

Самый длительный для православных верующих пост предваряет одно из главных событий года для христиан всего мира — Пасху. Он установлен в память о многодневном воздержании Иисуса Христа в пустыне, а также последних днях его жизни.

Когда Великий пост в 2025 году

Великий пост в 2025 году начинается у православных 3 марта и заканчивается 19 апреля. Даты каждый год меняются из-за «плавающей» Пасхи. Привычную продолжительность Великого поста установили только в третьем веке — до этого христиане постились по 40 ночных и дневных часов.

Пост длится 48 дней и состоит из двух частей: Четыредесятницы (40 дней) и дополнительной недели — Страстной седмицы с наиболее строгими ограничениями (шесть дней). Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье.

Главные правила календаря питания

Православным требуется помнить несколько правил, связанных с календарем питания Великого поста. С особой строгостью церковь рекомендует соблюдать ограничения в первую и последнюю неделю Великого поста.

Первую и последнюю неделю Великого поста нельзя употреблять в пищу все продукты животного происхождения. Есть разрешается только вечером, по субботам и воскресеньям можно добавить дневной перекус.

В понедельник, среду и пятницу пищу едят только холодной, по вторникам и четвергам горячая пища допускается без масла. По субботам и воскресеньям, кроме растительного масла, допускается умеренное употребление вина.

Чем можно и нельзя питаться

На весь период Великого поста нужно полностью отказаться от подачи на стол мяса и любых мясных изделий — в частности, сосисок, колбасы, паштетов. Под запретом сладости, яйца, сливочное масло и молочные продукты.

Степени «строгости»:

«Сухоядение»: употребление холодной пищи без растительного масла. Разрешены хлеб, свежие и квашеные овощи, фрукты, орехи.

«Варение без елея»: горячая пища, приготовленная без добавления масла. Разрешено варить, тушить, запекать и готовить на пару.

«Разрешение на елей»: можно готовить горячую пищу с добавлением растительного масла.

Самыми строгими считаются первый и последний день Великого поста. Например, в первый день, который называют Чистый понедельник (3 марта), следует полностью воздержаться от пищи и пить только воду. В страстную Пятницу (18 апреля) также следует ограничиться водой.

Для постящихся важен не только состав блюд, но и умеренность. Даже постные продукты могут потакать чревоугодию. К примеру, календарь питания разрешает в отдельные дни поста пить вино, но его следует разбавлять и порция не должна превышать пары бокалов.

Исключения в календаре питания

Рыба и морепродукты за весь период Великого поста разрешены только дважды — в Благовещение (в 2025 году отметят 7 апреля) и Вербное воскресенье (выпадает на 13 апреля).

Растительное масло в период Великого поста добавляют в блюда в выходные дни, а также в дни памяти особо почитаемых святых. Допустимо вино — но только по субботам и воскресеньям, исключая Страстную пятницу.

В Лазареву субботу, которую также называют праздником Входа Господня в Иерусалим, разрешается использовать в пищу рыбную икру. В 2025 году этот день выпадает на 12 апреля. Сразу после праздника наступает Вербное воскресенье.

Какие экзотические продукты разрешены

Когда церковнослужители составляли правила для Великого поста, некоторые продукты были малораспространенными или вовсе отсутствовали. Поэтому изначально для них отсутствовали рекомендации.

Современная церковь уточнила разрешенный рацион для постящихся. Можно включать в меню Великого поста водоросли, орехи, семечки, корейские салаты, изделия из муки, воды и соли.

Также в пост разрешены макароны, в составе которых нет яиц, соусы (кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста), пресные лаваши, испеченный без использования молока и яиц хлеб.

Кому можно не соблюдать Великий пост

Меню Великого поста изначально составлялось для монахов и священнослужителей. Мирянам допускаются послабления — например, по согласованию с духовником можно добавлять масло в блюда во все дни Великого поста, а также включить в рацион рыбу и морепродукты.

Строгий пост может нанести вред здоровью людей с хроническими заболеваниями, для них разрешается выбрать посильную строгость ограничений. Пост не должны соблюдать беременные и кормящие женщины, а также маленькие дети.

Кроме этого, важно понимать, что суть испытания вовсе не в ограничении пищи, а духовной стороне. Чтобы стать ближе к Богу, в период Великого поста следует молиться, читать Евангелие, регулярно посещать храмы, простить давние обиды.