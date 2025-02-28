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Сделку с Украиной посчитали ловушкой для Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Соглашение о минеральных ресурсах Украины может стать для президента США Дональда Трампа ловушкой, посчитали эксперты.

Вашингтон и Киев позиционируют будущее соглашение по-разному — Трамп видит его как компенсацию США за помощь Украине, Зеленский же представил сделку как условие продолжения американских обязательств перед Украиной, пишет UnHerd.

Вашингтон пока ничего не обещал, но участие США в добыче природных ресурсов Украины может послужить лазейкой для предоставления гарантий безопасности Киеву в будущем, предполагают опрошенные изданием аналитики.

«Это было бы очень плохой сделкой для США, окончательно запутывающей их в конфликте на Украине на фоне тлеющей напряженности с Россией, и одновременно препятствующей перекладыванию бремени поддержки Киева на Европу», — отмечается в материале.

Отмечается, что количество предполагаемых минеральных богатств Украины на самом деле сильно завышено Киевом, поэтому подписавший соглашение Вашингтон может угодить в «ловушку».

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Политика #Мир
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Топ комментариев

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!