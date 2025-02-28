Сделку с Украиной посчитали ловушкой для Трампа

Соглашение о минеральных ресурсах Украины может стать для президента США Дональда Трампа ловушкой, посчитали эксперты.

Вашингтон и Киев позиционируют будущее соглашение по-разному — Трамп видит его как компенсацию США за помощь Украине, Зеленский же представил сделку как условие продолжения американских обязательств перед Украиной, пишет UnHerd.

Вашингтон пока ничего не обещал, но участие США в добыче природных ресурсов Украины может послужить лазейкой для предоставления гарантий безопасности Киеву в будущем, предполагают опрошенные изданием аналитики.

«Это было бы очень плохой сделкой для США, окончательно запутывающей их в конфликте на Украине на фоне тлеющей напряженности с Россией, и одновременно препятствующей перекладыванию бремени поддержки Киева на Европу», — отмечается в материале.

Отмечается, что количество предполагаемых минеральных богатств Украины на самом деле сильно завышено Киевом, поэтому подписавший соглашение Вашингтон может угодить в «ловушку».