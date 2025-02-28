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МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле

Источник:
Sibnet.ru
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МИД России
Фото: Anastasia Akimova / CC BY-SA 4.0

Состоявшиеся накануне в Стамбуле российско-американские переговоры прошли «в содержательном и деловом ключе», говорится в заявлении МИД России.

Стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы дипломатов. Особое внимание было уделено возвращению России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах, сказано в заявлении.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — отметили в МИД России.

Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры между делегациями России и США. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Одним из ключевых итогов переговоров стало соглашение о создании механизма консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.
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