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Ученые выяснили последствия бессонной ночи

Источник:
Sibnet.ru
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Даже одна бессонная ночь резко повышает уровень воспалений у здоровых людей. Состояние организма по анализам становится схожим с ожирением.

Последствия недосыпа изучали в Институте диабета Дасмана в Кувейте. В исследовании участвовали 237 добровольцев, которых разделили по индексам массы тела. Результаты опубликовали в The Journal of Immunology

С помощью устройств ActiGraph GT3X ученые отслеживали режим сна и активность испытуемых. Результаты оказались тревожными: у людей с ожирением был хуже сон и повышенный уровень иммунных клеток, ответственных за воспаление.

Чтобы оценить эффект недосыпа, худых участников попросили бодрствовать 24 часа. Их показатели поднялись до уровня людей с лишним весом.

После периода восстановления с полноценным сном уровень клеток нормализовался. 

Но ученые пришли к выводу, что даже одна ночь без сна опасна для иммунной системы. А длительный дефицит сна может вызвать серьезные воспалительные процессы, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

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Жизнь #Здоровье
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AK47PROSecurity

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se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Voland2

В СА все знали , что делать... Нужно было взять автомат на вытянутые руки! Что бы расплавленный металл...

Twilight88

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