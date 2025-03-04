Ученые выяснили последствия бессонной ночи

Даже одна бессонная ночь резко повышает уровень воспалений у здоровых людей. Состояние организма по анализам становится схожим с ожирением.

Последствия недосыпа изучали в Институте диабета Дасмана в Кувейте. В исследовании участвовали 237 добровольцев, которых разделили по индексам массы тела. Результаты опубликовали в The Journal of Immunology.

С помощью устройств ActiGraph GT3X ученые отслеживали режим сна и активность испытуемых. Результаты оказались тревожными: у людей с ожирением был хуже сон и повышенный уровень иммунных клеток, ответственных за воспаление.

Чтобы оценить эффект недосыпа, худых участников попросили бодрствовать 24 часа. Их показатели поднялись до уровня людей с лишним весом.

После периода восстановления с полноценным сном уровень клеток нормализовался.

Но ученые пришли к выводу, что даже одна ночь без сна опасна для иммунной системы. А длительный дефицит сна может вызвать серьезные воспалительные процессы, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.