Открыт генетический секрет вечной худобы

Ученые обнаружили способность мышей с генетической нехваткой белка CD44 не полнеть, даже питаясь жирной пищей. Если удастся найти способы воздействия на человеческий аналог CD44, это изменит подход к терапии ожирения.

Известно, что CD44 участвует в передаче сигналов клеткам, регулируя обмен веществ. Новое открытие показало, что его нехватка подавляет создание жировых клеток в организме, и это замедляет образование подкожного и висцерального жира. Такие результаты исследования Нантонского университета опубликовал научный журнал The American Journal of Pathology.

Главное отличие CD44 от препаратов, которые влияют на аппетит — открытый белок борется с ожирением непосредственно. Авторы открытия считают, что работа с человеческим белком CD44 имеет потенциал для создания новых методов борьбы с лишним весом, которые не будут требовать изменений пищевых привычек.

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