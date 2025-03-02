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Открыт генетический секрет вечной худобы

Источник:
The American Journal of Pathology
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Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
Фото: © pxhere.com

Ученые обнаружили способность мышей с генетической нехваткой белка CD44 не полнеть, даже питаясь жирной пищей. Если удастся найти способы воздействия на человеческий аналог CD44, это изменит подход к терапии ожирения.

Известно, что CD44 участвует в передаче сигналов клеткам, регулируя обмен веществ. Новое открытие показало, что его нехватка подавляет создание жировых клеток в организме, и это замедляет образование подкожного и висцерального жира. Такие результаты исследования Нантонского университета опубликовал научный журнал The American Journal of Pathology.

Главное отличие CD44 от препаратов, которые влияют на аппетит — открытый белок борется с ожирением непосредственно. Авторы открытия считают, что работа с человеческим белком CD44 имеет потенциал для создания новых методов борьбы с лишним весом, которые не будут требовать изменений  пищевых привычек.

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Наука #Наука #Здоровье
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nevarka

Иркутская область, 40 тысяч, работаем в бюджетной сфере!) Что за сказки?)

Alex B 69

Обычные сказки от росстата... 😀 каждый год такие

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

Pass-Tor

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