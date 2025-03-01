Безопасность натуральной косметики оказалась под сомнением

Эфирные масла в составе натуральной косметики, которые считают безопасными, могут выделять токсичные вещества. Об этом заявил исследователь из колледжа Корка Асит Кумар Мишра.

Косметические средства, такие как шампуни и солнцезащитные кремы, часто содержат ароматизаторы и летучие органические соединения (ЛОС). Они испаряются при комнатной температуре, становясь токсичными. Даже в допустимых концентрациях ЛОС могут провоцировать мигрень и астматические реакции у чувствительных людей, сказал Мишра изданию The Conversation.

Использование «натуральной» косметики не означает безопасность, утверждает ученый. Летучие соединения в эфирных маслах вступают в реакции с другими химическими веществами, создавая формальдегид и аллергены.

Он предупредил, при стремлении избегать синтетики и выборе натурального надо помнить, что в случае с косметикой натуральность не гарантирует отсутствие риска.

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