Создана самая маленькая видеоигра в мире. ВИДЕО

Японские ученые разработали «самую маленькую» компьютерную игру. В рамках эксперимента игроки с помощью обычного джойстика управляют наночастицами. Проект опубликован на сайте Japanese Journal of Applied Physics.

Используя высокоскоростные электронные пучки, исследователи создали электрические поля для манипуляций наночастицами. Игрок управляет физическими объектами на наноуровне, летая на микроскопическом звездолете.

«Мы продемонстрировали, как цифровая информация может взаимодействовать с реальными нанообъектами. Это сочетание виртуальной и физической реальности может стать революцией в работе с материалами», — пояснил Хошино.

Новая технология имеет перспективы вне игровой индустрии. Научная группа планирует использовать ее для сборки биомолекул, точного управления веществами и 3D-печати на молекулярном уровне.