НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Создана самая маленькая видеоигра в мире. ВИДЕО

Источник:
Japanese Journal of Applied Physics
327 0

Японские ученые разработали «самую маленькую» компьютерную игру. В рамках эксперимента игроки с помощью обычного джойстика управляют наночастицами. Проект опубликован на сайте Japanese Journal of Applied Physics.

Используя высокоскоростные электронные пучки, исследователи создали электрические поля для манипуляций наночастицами. Игрок управляет физическими объектами на наноуровне, летая на микроскопическом звездолете.

«Мы продемонстрировали, как цифровая информация может взаимодействовать с реальными нанообъектами. Это сочетание виртуальной и физической реальности может стать революцией в работе с материалами», — пояснил Хошино.

Новая технология имеет перспективы вне игровой индустрии. Научная группа планирует использовать ее для сборки биомолекул, точного управления веществами и 3D-печати на молекулярном уровне.

Еще по теме
Раскрыта тайна «стеклянного мозга» жертв Везувия
Крысы научились различать вина
Создан первый компьютер с живыми клетками человеческого мозга
Колорадского жука убьют собственные гены
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп продлил санкции против России
МИД России сообщил об итогах переговоров с США в Стамбуле
Зеленский устроил перепалку с Трампом и сбежал из Белого дома
Средняя зарплата выросла во всех регионах России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))