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Россияне потратили на лечение питомцев почти 50 млрд рублей

Источник:
«Ведомости»
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Жители России в 2024 году потратили на ветеринарные услуги 49,6 миллиарда рублей, что на 16,4% больше, чем в предыдущем году, следует из данных издания «Бизнес-секреты» и проекта T-Data.

При этом количество оказанных ветеринарных услуг увеличилось всего на 2%. По данным Росстата, средняя стоимость осмотра животного в конце года составила 600 рублей, что на 16,5% выше, чем в 2023 году. Средняя цена прививки выросла на 11%, достигнув 1,5 тысячи рублей, приводят «Ведомости» данные статистики.

Аналитики объясняют подорожание ветеринарных услуг дефицитом импортных товаров, что привело к активному росту цен на лекарства, вакцины и реагенты для ветеринарии в период с 2022 по 2024 год.

Совладелец сети «Четыре лапы» Дмитрий Цыпин связывает стабильный рост спроса на ветеринарные услуги с увеличением числа домашних питомцев в семьях и повышением сознательности их владельцев.

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Жизнь #Звери
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