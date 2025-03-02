Раскрыта загадка происхождения гигантских «планет‑изгоев»

Группа астрономов под руководством ученых Шанхайской астрономической обсерватории предложила новую теорию формирования свободно плавающих объектов планетарной массы (ОПМ).

ОПМ — загадочные небесные тела, свободно дрейфующие в пространстве, не привязанные к какой-либо звезде. Их масса меньше, чем у звезд, но больше, чем у планет. Их происхождение оставалось загадкой для науки. Их считали то ли неудавшимися звездами, то ли планетами, выброшенными из своих систем.

«Симуляции показывают, что они формируются в результате хаотической динамики молодых звездных скоплений», — приводит «Газета.ру» вывод ученых, опубликованный в научном журнале Science Advances.

Используя моделирование, астрономы воссоздали столкновения околозвездных дисков — газопылевых колец вокруг молодых звезд. При сближении на скорости 2–3 километров в секунду и расстоянии 300–400 астрономических единиц гравитационное взаимодействие дисков создает «приливные мосты» из газа, выяснили ученые.

Эти структуры разрушаются, образуя плотные нити, которые затем фрагментируются на компактные ядра. Из них формируются «планеты-изгои» массой около 10 масс Юпитера, показало моделирование.