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Невролог рассказала о влиянии запахов на настроение

Источник:
«Известия»
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Запахи играют важную роль в жизни человека, они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность, рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

Запахи воздействуют по-разному. Например, ароматы лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность. А запахи тимьяна, лаванды и мелиссы, наоборот, способствуют расслаблению, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение, отметила Чудинская в интервью «Известиям».

По ее словам, ученые доказали, что запах эфирного масла апельсина может улучшить кратковременную зрительную память. «Аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации», — добавила невролог.

Она обратила внимание на использование различных ароматов в коммерческих и общественных пространствах, например в магазинах, кафе, гостиницах или банках, стало привычной практикой. Это помогает создать приятную атмосферу и улучшить восприятие продукции.

«В учебных аудиториях для школьников и студентов использование стимулирующих запахов, таких как цитрусовые или мята, может повысить эффективность обучения, а в зонах отдыха или уединенных местах хорошо бы использовать расслабляющие ароматы для создания комфортной и спокойной атмосферы», — уточнила Чудинская.

Как влиять на человека с помощью ароматов
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Наука #Психо #Здоровье
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