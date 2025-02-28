Минобороны запустило мультимедийный проект к 80‑летию Победы

Минобороны РФ запустило новый мультимедийный проект, посвященный выдающимся деятелям многонационального Советского Союза, в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой аудитории. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги. Отдельно отмечается роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что проект посвящен выдающимся деятелям многонационального Советского Союза, которые проявили героизм на полях сражений, и в послевоенные годы внесли значительный вклад в развитие республик СССР.

Среди героев проекта — представители разных национальностей и республик Советского Союза. «Это — деятели культуры, ученые, врачи, инженеры, архитекторы, священнослужители, политики, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Их судьбы — это пример мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые вдохновляют новые поколения», — отметили в российском военном ведомстве.

В новом разделе на сайте Минобороны России представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии представленных героев и другие исторические документы.