«Газпром нефть» запустила онлайн‑сервис для проектирования промыслов

Компания «Газпром нефть» запустила первую в отрасли цифровую систему анализа данных для проектирования месторождений. Онлайн-сервис в 200 раз сокращает время анализа информации и в 10 раз повышает скорость ее передачи, сообщила пресс-служба компании.

Проектирование инфраструктуры промыслов начинается со сбора информации о местности — рельефе, грунтах, близости рек, дорог и десятках других параметров. С учетом этих сведений выбираются конструктивные решения и расположение производственного комплекса, жилых и административных зданий. Инженерно-изыскательский этап занимает до года и требует сбора, передачи и обработки большого объема полевых данных.

«Для эффективной разработки месторождений мы внедряем передовые решения, которые позволяют нам сокращать затраты и ускорять запуск проектов. Первая в отрасли интеллектуальная система сбора и анализа инженерной информации поможет нам автоматизировать сложные процессы, повысить эффективность и безопасность проработки масштабных добычных проектов по всей России», — пояснил начальник департамента по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Огородов.

Цифровую систему создал российский стартап «Сойлбокс», один из выпускников технологического акселератора «Индастрикс». Сервис автоматизирует процессы, которые раньше выполнялись или вручную, или с применением не связанных между собой программ. С помощью спутниковой связи инженеры получат мгновенный доступ ко всем видам данных и инструментам сложной аналитики из любой части России.

Систематизация массивов информации многократно повысит оперативность и качество принятия решений на этапе полевых исследований. Внедрение нового сервиса не только облегчит работу инженеров-проектировщиков и команд геологов, но и сократит сроки запуска крупных проектов в среднем на один месяц.

«Использование цифровых инструментов в нашей отрасли сегодня — устойчивый тренд. Мы серьезно вкладываемся в развитие и внедрение ИТ-решений, которые помогают оптимизировать и совершенствовать производственные процессы. Сотрудничество с акселератором "Индастрикс" — один из важных этапов этой работы», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Владимир Крупеников.

По его словам, тестируя гипотезы в реальных условиях, специалисты компании находят оптимальные способы для дальнейшего тиражирования перспективных проектов российских разработчиков. В свою очередь авторы стартапов, напрямую взаимодействуя с экспертами, могут лучше понять запрос и адаптировать решение под конкретные задачи. «Как показала практика, такой формат сотрудничества уже стал эффективным инструментом для решения отраслевых задач и развития инновационного бизнеса», — подчеркнул Крупеников.