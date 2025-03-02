Эксперты рассказали, как работают самозапреты на кредиты

Россияне с 1 марта 2025 года получили право оформить самозапрет на выдачу кредитов сразу во всех банках для защиты от мошенников. Поставить запрет можно через портал «Госуслуги».

Самозапрет нужен, чтобы злоумышленники не смогли оформить кредиты на человека без его ведома. Так поступают телефонные мошенники: обманув свою жертву, они не только похищают те деньги, которые есть у него на счетах, но и вынуждают оформлять кредиты. Либо делают это сами, если завладеют доступом к банковскому приложению или подделают паспорт.

«С марта 2025 года можно установить запрет на заключение договора об оформлении беззалогового потребительского кредита или займа не только с банками, но и с микрофинансовыми организациями (МФО). Действие самозапрета бессрочно — до тех пор, пока человек сам его не снимет», — рассказал «Российской газете» коммерческий директор финансового маркетплейса «Финуслуги» Марат Аббясов.

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По его словам, после оформления самозапрета в кредитной истории у человека появится специальная отметка. Банки будут обязаны учитывать ее наличие и отказывать в выдаче кредита.

Если банки или МФО по ошибке оформят кредиты на имя человека, заранее установившего самозапрет, то будут сами выплачивать себе этот долг, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.