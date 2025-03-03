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Платные сообщения появились в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Функция «Платные сообщения» заработала в Telegram в тестовом режиме, сообщили разработчики в официальном телеграм-канале. Новинка уже доступна в личных и групповых чатах.

Новая функция позволяет настраивать количество «звезд», необходимых для отправки сообщения. Это нововведение планируется использовать, чтобы определять «цену» сообщений в зависимости от чата.

«Звезды» — виртуальная валюта для платежей внутри самого Telegram. При помощи новой валюты пользователи могут приобретать различные цифровые товары внутри экосистемы Telegram, проводить оплату в ботах и приложениях.

На стартовом этапе платные сообщения доступны только ограниченному количеству пользователей, которые общаются через тестовый сервер Telegram. Подробности о других особенностях функции пока не раскрываются.

Telegram ранее гарантировал бесплатность всех функций мессенджера. Но в 2022 году появилась подписка Telegram Premium — для покрытия расходов на серверы. Она предоставляет доступ к дополнительным возможностям и быстрой загрузке.

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