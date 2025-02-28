Трамп полностью исключил вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером исключил вступление Украины в НАТО.

«Этого попросту не произойдет», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос о перспективах принятия Украины в Североатлантический альянс. «Я мог бы вежливо сказать: мол, мы работаем над этим. Но этого не будет. Просто не будет, потому что из-за этого все и началось», — добавил президент США.

Трамп отметил, что сейчас его цель «номер один» — прекратить боевые действия. Если бы его предшественник Джо Байден не пообещал Киеву членства в альянсе, военные действия не начались бы, сказал глава Белого дома.

Россия выступает категорически против вступления Украины в НАТО. Отказ от членства Киева в блоке президент России Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом.