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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп полностью исключил вступление Украины в НАТО

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером исключил вступление Украины в НАТО.

«Этого попросту не произойдет», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос о перспективах принятия Украины в Североатлантический альянс. «Я мог бы вежливо сказать: мол, мы работаем над этим. Но этого не будет. Просто не будет, потому что из-за этого все и началось», — добавил президент США.

Трамп отметил, что сейчас его цель «номер один» — прекратить боевые действия. Если бы его предшественник Джо Байден не пообещал Киеву членства в альянсе, военные действия не начались бы, сказал глава Белого дома.

Россия выступает категорически против вступления Украины в НАТО. Отказ от членства Киева в блоке президент России Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nicollaich

Пенсионный возраст действующая Конституция чота не смогла помешать изменить.

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?