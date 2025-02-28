Гидрометцентр пообещал Сибири холодное начало весны

Морозная погода с температурой на 7-16 градусов ниже нормы будет отмечаться в ряде регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края температура в ближайшие дни будет на 7-16 градусов ниже нормы, рассказал ТАСС Вильфанд.

«И даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. В Томской области минимальные значения достигнут минус 26 - 32 градусов, но на востоке, а в Иркутской области — минус 35-38», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, в начале марта холод придет и в регионы Дальнего Востока, аномалии прогнозируются в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области, где «с 28 февраля по 2 марта температура будет отставать от нормы на 10-14 градусов, значения будут в диапазоне минус 33-40 градусов».

«Вся азиатская часть страны — в холоде в начале марта, исключение составляет Западная Сибирь», — уточнил метеоролог.