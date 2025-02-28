НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гидрометцентр пообещал Сибири холодное начало весны

Источник:
ТАСС
520 2

Морозная погода с температурой на 7-16 градусов ниже нормы будет отмечаться в ряде регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края температура в ближайшие дни будет на 7-16 градусов ниже нормы, рассказал ТАСС Вильфанд.

«И даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. В Томской области минимальные значения достигнут минус 26 - 32 градусов, но на востоке, а в Иркутской области — минус 35-38», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, в начале марта холод придет и в регионы Дальнего Востока, аномалии прогнозируются в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области, где «с 28 февраля по 2 марта температура будет отставать от нормы на 10-14 градусов, значения будут в диапазоне минус 33-40 градусов».

«Вся азиатская часть страны — в холоде в начале марта, исключение составляет Западная Сибирь», — уточнил метеоролог.

Еще по теме
Гидрометцентр пообещал рекордную жару в 2025 году
Гидрометцентр сообщил о наступлении холодного аналога Эль‑Ниньо
Редкую зимнюю грозу зафиксировали в Алтайском крае
Дождь с сильным ветром в Новосибирске завершатся резким похолоданием
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
От Масленицы до Пасхи: календарь православных праздников
Точки в конце сообщений назвали знаком экспрессии
Трамп поддержал идею Путина о редкоземельных металлах
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
44
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
39
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
34
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
27
Украина согласилась на сделку с США без гарантий безопасности
18
Испытанный в реальном бою Т‑90МС произвел фурор за рубежом