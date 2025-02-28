Лондон пообещал направить на Украину войска и авиацию

Британия в случае прекращения боевых действий на Украине готова отправить туда сухопутные силы и авиацию, заявил британский премьер Кир Стармер.

«Я хочу дать ясно понять, что Великобритания готова отправить наземные силы и авиацию для обеспечения выполнения соглашения», — приводит «Интерфакс» слова Стармера, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Британский премьер отметил, что «это единственный способ сделать так, чтобы мир продлился долго». По его словам, соглашение по завершению конфликта на Украине должно быть «жестким и справедливым».

Россия выступает категорически против размещение каких-бы то ни было натовских контингентов на территории Украины.