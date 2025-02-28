НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лондон пообещал направить на Украину войска и авиацию

Источник:
«Интерфакс»
1077 4

Британия в случае прекращения боевых действий на Украине готова отправить туда сухопутные силы и авиацию, заявил британский премьер Кир Стармер.

«Я хочу дать ясно понять, что Великобритания готова отправить наземные силы и авиацию для обеспечения выполнения соглашения», — приводит «Интерфакс» слова Стармера, сказанные им на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Британский премьер отметил, что «это единственный способ сделать так, чтобы мир продлился долго». По его словам, соглашение по завершению конфликта на Украине должно быть «жестким и справедливым».

Россия выступает категорически против размещение каких-бы то ни было натовских контингентов на территории Украины.

Тема: Военная операция на Украине
ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона
Трамп полностью исключил вступление Украины в НАТО
Трамп продлил санкции против России
Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
От Масленицы до Пасхи: календарь православных праздников
Точки в конце сообщений назвали знаком экспрессии
Трамп поддержал идею Путина о редкоземельных металлах
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nicollaich

Пенсионный возраст действующая Конституция чота не смогла помешать изменить.

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?