Российский рыбак Роман Федорцов опубликовал видео необычной рыбы, которую западные СМИ назвали «инопланетным чудовищем».

Американской газете New York Post рыба напомнила «лавкрафтовское чудовище». Ее странную форму издание объяснило следствием резкого изменения давления во время ее подъема на поверхность.

Британская газета Daily Mail описала рыбу как «кошмарное существо, похожее на инопланетянина».

Странная рыба вызвала ажиотаж в комментариях, где ее, в частности, сравнили с агрессивными инопланетянами из фильма «Марс атакует».