Авторы франшизы Metro представили шутер La Quimera

Украинская студия 4A Games Ukraine анонсировала свою следующую игру — научно-фантастический шутер La Quimera, а также объявила о проведении ребрендинга, теперь она называется Reburn.

Действие La Quimera разворачивается в антиутопическом будущем. Протагонист шутера — оперативник в одном из мегаполисов Латинской Америки, который оказался втянут в загадочное противостояние.

Кроме мегаполиса, игрокам предстоит посетить густые джунгли. В качестве облачения будет доступен экзоскелет и футуристическое оружие. В La Quimera можно будет играть в одиночку или в кооперативе с двумя друзьями.

Мир и сюжет La Quimera создали режиссер Николас Виндинг Рефн и E.J.A. Warren. Релиз игры состоится на ПК, страница шутера уже появилась в цифровом магазине Steam.