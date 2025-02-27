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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автошколам выставят оценки за качество обучения

Источник:
Sibnet.ru
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Качество работы автошкол в России будут оценивать по целому ряду показателей, данные разместят на специальном информационном ресурсе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«У граждан появится возможность подробно узнать о конкретной организации, где они планируют проходить обучение, а также оставить отзывы о тех из них, где они сами учились», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

Для оценки будут использоваться такие показатели, как результаты сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы, уточнил Мишустин.

Глава кабмина уточнил, что соответствующие поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» сформируют объективный рейтинг автошкол, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов.

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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.