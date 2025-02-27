Ученые выяснили цвет древних океанов Земли

Океаны Земли в древности были зеленого цвета, выяснила международная группа ученых. Причина — в особенностях атмосферы и формах жизни того времени.

Ученые использовали компьютерное моделирование, что позволило воссоздать условия на древней Земле, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

«Реконструкция доказывает, что древние океаны были не сине-зелеными, а именно насыщенного зеленого цвета», — рассказал один из авторов открытия.

Причиной такого окраса океанов стало высокое содержание железа и измененный химический состав древней атмосферы, богатой водяным паром и углекислым газом. Эти условия способствовали эрозии, насытив океан множеством металлов.

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Симуляция показала, что зелень была результатом взаимодействия железа и солнечного излучения. Гидроксид железа блокировал синий свет, превращая океаны в светофильтр, который отражал преимущественно зеленый цвет обратно в атмосферу.

Кроме того, древние цианобактерии, используя хлорофилл, поглощали дополнительный свет, придавая морям более насыщенный оттенок. По оценке ученых, планета выглядела зеленой из космоса в период от 3 миллиардов до 600 миллионов лет назад.