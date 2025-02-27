Кремль рассказал о широком поле для сотрудничества России и США

Россия и Соединенные Штаты имеют широкое поле для потенциального сотрудничества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в Эр-Рияде упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет», — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом, по его словам, в Кремле отмечают, что президент США Дональд Трамп «говорит сам и готов слушать других». «Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — отметил Песков.

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества.