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Чай оказался средством очищения воды от металлов

Источник:
Sibnet.ru
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Чай
Фото: © Sibnet.ru

Чай способен эффективно абсорбировать молекулы тяжелых металлов, снижая их концентрацию в воде, выяснили ученые Северо-Западного университета в Чикаго. Соответствующее исследование опубликовано в журнале ACS Food Science & Technology.

«Чайные листья показали высокую активность в поглощении металлов, однако нужно учитывать время заваривания. Чем дольше настаивается чай, тем более эффективно он удаляет металлы из воды», — отметил участник исследовательской группы.

Наибольшее очищающее действие продемонстрировали листья черного чая. А для достижения наилучших результатов необходимо учитывать материал пакетиков. Целлюлозные пакетики гораздо эффективнее своих аналогов из нейлона или хлопка.

Однако, предупредили исследователи, употребление чая не является универсальным решением проблемы с загрязнения водой.

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Топ комментариев

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.