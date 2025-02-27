Чай способен эффективно абсорбировать молекулы тяжелых металлов, снижая их концентрацию в воде, выяснили ученые Северо-Западного университета в Чикаго. Соответствующее исследование опубликовано в журнале ACS Food Science & Technology.

«Чайные листья показали высокую активность в поглощении металлов, однако нужно учитывать время заваривания. Чем дольше настаивается чай, тем более эффективно он удаляет металлы из воды», — отметил участник исследовательской группы.

Наибольшее очищающее действие продемонстрировали листья черного чая. А для достижения наилучших результатов необходимо учитывать материал пакетиков. Целлюлозные пакетики гораздо эффективнее своих аналогов из нейлона или хлопка.

Однако, предупредили исследователи, употребление чая не является универсальным решением проблемы с загрязнения водой.