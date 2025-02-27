Российская ракета устроила фейерверк на позициях ВСУ. ВИДЕО

Удар оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300ПС ВСУ и до 25 украинских бойцов, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

«В результате удара уничтожена пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники и до 25 боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

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Согласно опубликованным кадрам, атака вызвала настоящий фейерверк на позициях украинских военнослужащих в районе города Сумы. На видео видна установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет и несколько единиц автомобильной техники.

После удара на позициях ВСУ поднялся огромный клуб дыма и начались взрывы. Скорее всего, в результате поражения С-300ПС началась детонация ракет пусковой установки.