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Alibaba выпустила бесплатную нейросеть для генерации видео

Источник:
Sibnet.ru
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Alibaba открыла доступ к бесплатной передовой модели искусственного интеллекта, которая позволяет генерировать изображения и видео из текстовых описаний или фото, сообщается в официальном блоге китайской компании.

Модель Wan 2.1 можно установить локально, скачав с GitHub или HuggingFace. Облегченная версия T2V-1.3B требует 8,19 ГБ видеопамяти и совместима почти со всеми потребительскими графическими процессорами, сообщает компания.

Разработчики отметили, что «младшая» модель может сгенерировать пятисекундный ролик в разрешении 480р на GeForce RTX 4090 примерно за 4 минуты. Также доступны модели T2V-14B, I2V-14B-720P и I2V-14B-480P, однако для них требуется профессиональное оборудование.

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Нейросеть Wan уже получила высокую оценку в тестах Vbench, предназначенных для генераторов видео — так, она стала лидером по критерию взаимодействия объектов. 

В отличие от конкурентов, она также полностью бесплатная.

Разработка Alibaba усиливает конкуренцию с OpenAI Sora и недавними моделями DeepSeek, предлагая бесплатную альтернативу с открытым исходным кодом дорогостоящим проприетарным решениям.

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Топ комментариев

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.