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Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля

Источник:
ТАСС
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Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

По ее словам, новую дату массового запуска цифрового рубля Банк России озвучит позже.

В пилотном проекте создания цифрового рубля принимают участие около 1,7 тысяч граждан и порядка 30 компаний, отметила глава Банка России. 

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина заявила, что цифровой рубль не может «сгореть» и не станет обязательным для граждан платежным средством.

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Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.