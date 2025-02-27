Банк России отложил массовое внедрение цифрового рубля

Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

По ее словам, новую дату массового запуска цифрового рубля Банк России озвучит позже.

В пилотном проекте создания цифрового рубля принимают участие около 1,7 тысяч граждан и порядка 30 компаний, отметила глава Банка России.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина заявила, что цифровой рубль не может «сгореть» и не станет обязательным для граждан платежным средством.