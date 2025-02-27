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Запрет на продажу энергетиков детям вступит в силу с марта

Источник:
ТАСС
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Запрет на продажу энергетиков детям и подросткам вступит в силу 1 марта, следом будет принят закон о штрафах за его нарушение, сообщил член Общественной палаты, юрист Евгений Машаров.

«С 1 марта 2025 года на территории Российской Федерации будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним. Реализация данного закона требует введения соответствующих санкций в виде штрафов», — сказал ТАСС Машаров.

По его словам, регионы получат «дополнительные полномочия, чтобы ограничить место и время продажи энергетиков», и «эффективность реализации федеральных норм будет усилена региональным законодательством».

Продавец будет обязан отказать в продаже таких напитков, если будут сомнения в совершеннолетии покупателя.

Законопроект о штрафах за продажу детям и подросткам безалкогольных тонизирующих напитков находится на рассмотрении в Госдуме, их предполагается установить в размере до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.


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