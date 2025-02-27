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Путин поздравил бойцов Сил специальных операций

Источник:
Sibnet.ru
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Силы специальных операций
Силы специальных операций
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные традиции российского спецназа.

«Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.

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Он отметил, что опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.

ССО — сравнительно молодые войска России, но в их активе уже множество решенных специальных задач. Бойцы этого уникального формирования многократно проявляли себя и доказали, что в самых сложных ситуациях способны действовать бесстрашно, решительно и профессионально. Их девиз – «Лучше быть, чем казаться», говорится в сообщении Минобороны.

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