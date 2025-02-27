Чат-бот Copilot стал полностью бесплатным

Microsoft сделала полностью бесплатным свой фирменный чат-бот Copilot, сообщается на официальном сайте корпорации. Ранее часть функций приложения были доступны только по подписке.

Теперь каждый пользователь может неограниченно пользоваться режимами Voice и Think Deeper на базе «рассуждающей» модели o1 от OpenAI без какой-либо оплаты. С чат-ботом получится вести непрерывный диалог без лимита на продолжительность и количество запросов.

С помощью Voice люди смогут практиковаться в произношении слов и фраз при изучении языка. Опцию получится использовать для общения с иностранцами, ориентации на местности в новой стране, отмечается в сообщении.

Функция Think Deeper позволит разобраться в сложных вопросах. Например, это может быть оценка стоимости ремонта, планирование карьерного роста, сравнение товаров, особенно если это крупные и дорогостоящие покупки.

При этом платную подписку Copilot Pro корпорация оставила. Она нужна для предоставления доступа к экспериментальным функциям и бесперебойной работы Copilot во время высокой нагрузки.

В России Copilot недоступен для пользователей из-за блокировки российских IP-адресов. Однако при необходимости данное ограничение можно достаточно легко обойти.