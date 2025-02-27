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Клишас счел невозможным возвращение смертной казни в России

Источник:
ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / CC BY 4.0

Позиция по вопросу о возвращении смертной казни в России не менялась — при действующей Конституции России это невозможно. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был опубликован опрос по вопросу применения в России смертной казни. Согласно опубликованным данным, каждый второй (49%) участник опроса выступает за применение смертной казни.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — сказал ТАСС Клишас.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.

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