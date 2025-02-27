Клишас счел невозможным возвращение смертной казни в России

Позиция по вопросу о возвращении смертной казни в России не
менялась — при действующей Конституции России это невозможно. Об этом ТАСС
заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
госстроительству Андрей Клишас.
Ранее на сайте Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) был опубликован опрос по вопросу применения в России смертной
казни. Согласно опубликованным данным, каждый второй (49%) участник опроса
выступает за применение смертной казни.
«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При
действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по
этому вопросу так же не менялась», — сказал ТАСС Клишас.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее
заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в
случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.