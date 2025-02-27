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Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 марта

Источник:
ТАСС
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Международный женский день в 2025 году приходится на субботу, но сокращенной рабочей недели у россиян не будет, предупредил Роструда.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Но, согласно постановлению Правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", этот день переносится на пятницу, 13 июня», — рассказали ТАСС в Роструде.

Это позволит продлить отдых в июне по случаю Дня России. В Роструде напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращается на один час.

Таким образом, следующая сокращенная неделя ожидается на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по четыре выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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