Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 марта

Международный женский день в 2025 году приходится на
субботу, но сокращенной рабочей недели у россиян не будет, предупредил Роструда.
«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного
рабочий день. Но, согласно постановлению Правительства "О переносе
выходных дней в 2025 году", этот день переносится на пятницу, 13 июня», — рассказали
ТАСС в Роструде.
Это позволит продлить отдых в июне по случаю Дня России. В
Роструде напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому
его продолжительность сокращается на один час.
Таким образом, следующая сокращенная неделя ожидается на
майские праздники. На них в 2025 году выпадет по четыре выходных дня — с 1 по 4
мая и с 8 по 11 мая.