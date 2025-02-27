Трамп предупредил Россию о необходимости уступок по Украине

России придется пойти на уступки для успешного урегулирования кризиса на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Журналисты спросили Трампа, нужно ли будет, по его мнению, президенту России Владимиру Путину пойти на уступки для заключения сделки по урегулированию. «Да, он сделает это. Ему придется», — цитирует ТАСС ответ президента США.

Он выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине закончится. «Если бы нынешняя администрация не выиграла выборы с большим отрывом, то эта война продолжалась бы еще долгое время», — сказал Трамп.

Он отметил, что без военной помощи США Украина не смогла бы продержаться долго. «У нас лучшая военная техника в мире. Без нашего оборудования все было бы кончено очень быстро», — отметил глава Белого дома.