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Популярные сладости резко подорожают

Источник:
Sibnet.ru
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Производители сладостей Mars и Mondelez повысят отпускные цены на свои товары в связи с увеличением издержек и ростом мировых цен на какао-бобы и какао-продукты, сообщили российские представительства компаний.

«Нам необходимо хотя бы частично компенсировать возросшие расходы, связанные с вышеуказанными факторами, для обеспечения стабильности нашего бизнеса», — уточнила пресс-служба Mars в России.

Представители Mondelez отметили, что отпускные цены будут повышаться поэтапно, чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя, напомнив про «аномально высокий рост цен» на какао-бобы и какао-продукты в последние два года.

По данным «Известий», Mars и Mondelez предупредили торговые сети о решении поднять отгрузочные цены на 5–19%. Так, с конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, других форматов — от 13% до 19%.

Компании Mars принадлежат бренды Snickers, Twix, M&M's, а Mondelez — Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo, «Барни», «Юбилейное», BelVita.

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Экономика #Торговля #Деньги
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