Президент Гвинеи-Бисау назвал Путина «братом»

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе встречи в Кремле назвал российского лидера Владимира Путина «братом», сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть, добро пожаловать», — обратился к коллеге Путин. «Спасибо, брат, дорогой Путин», — ответил ему по-русски Умару Сисоку Эмбало.

Российский президент в ходе переговоров отметил, что экономические связи между странами «нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон», а также сообщил, что многие российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.

«Выражаю Вам благодарность за это приглашение — приглашение приехать в вашу страну с государственным визитом. Знайте, что мы готовы укреплять узы сотрудничества», — сказал лидер Гвинеи-Бисау.