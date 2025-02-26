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Сбербанк увидел «шокирующие суммы» на счетах россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне накопили на счетах «шокирующую сумму» сбережений, заявил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, только на доходы от процентов можно выкупить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране.

«Весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», — цитирует Матовникова РБК.

Он добавил, что такие расчеты работают в условиях высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики, однако «масштабы этих сбережений» в некоторым смысле могут быть шокирующими.

Согласно данным Банка России, на 1 января 2025 года россияне хранили в банках 57,5 триллиона рублей. 70,3% этих средств приходится на срочные вклады с начислением процентов. Доходы россиян от процентов в текущем году могут достичь 9 триллионов рублей.

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Экономика #Деньги
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