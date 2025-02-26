Сбербанк увидел «шокирующие суммы» на счетах россиян

Россияне накопили на счетах «шокирующую сумму» сбережений, заявил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, только на доходы от процентов можно выкупить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране.

«Весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты», — цитирует Матовникова РБК.

Он добавил, что такие расчеты работают в условиях высоких процентных ставок и текущей денежно-кредитной политики, однако «масштабы этих сбережений» в некоторым смысле могут быть шокирующими.

Согласно данным Банка России, на 1 января 2025 года россияне хранили в банках 57,5 триллиона рублей. 70,3% этих средств приходится на срочные вклады с начислением процентов. Доходы россиян от процентов в текущем году могут достичь 9 триллионов рублей.